Edirne İl Özel İdaresi, 2025 ve 2026 Yatırımlarını Değerlendirdi

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 2025 yılındaki çalışmaları ve 2026 yatırım programını değerlendirdi. Kırsal ve kentsel alanlardaki altyapı projelerine, sıcak asfalt yol çalışmalarına ve tarımsal destek projelerine vurgu yaptı.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Özel İdaresinin 2025 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Ciğerci, İl Genel Meclisinde yaptığı konuşmada, sadece kırsalda değil il ve ilçe merkezlerinde de yatırımların sürdüğünü söyledi.

Edirne merkez ve köylerinde altyapıdan üstyapıya birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

"Son iki yılda hedef olarak belirlediğimiz 200 kilometrelik sıcak asfaltta kurum tarihinin rekorunu kırarak önemli bir seviyeye geldik. Geçtiğimiz yıl 100 kilometre sıcak asfalt ile 50 kilometre sathi kaplama yol tamamladık. Bu yıl da yol çalışmasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm köylerimizi sıcak asfaltla buluşturana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İhtiyaç duyulan köylerde köprüleri tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Ciğerci, İl Özel İdaresi araç parkının da her geçen gün güçlendirildiğini aktardı.

Vatandaş taleplerinin hızlı şekilde karşılandığını ifade eden Ciğerci, bu yıl 134 projenin tamamlandığını bildirdi.

Ciğerci, 2026 yatırım programıyla hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin de "Yeni yılda 18 tarımsal sulama, 42 içme suyu, 22 kanalizasyon olmak üzere toplam 82 projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında sera kurulumundan sulamaya, sulamadan içme suyuna kadar her alanda tarıma desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini paylaştı.

İl Özel İdaresinin sadece altyapıya değil, kentin turizmine de önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ciğerci, Edirne genelinde restorasyonu devam eden tarihi eserler hakkında da bilgi verdi.

Yatırım harcamalarının her yıl cari giderlerin üzerinde olduğuna dikkati çeken Ciğerci, şöyle devam etti:

"2026 yılında yatırım harcamalarımızın oranı yüzde 53'tür. Öngörülebilir bütçe anlayışımız sayesinde 2025 yılında bütçemizin fazla vermesi, bu kadar yatırım yapan bir idare için büyük bir avantajdır. Tüm bu çalışmalar büyük bir ekip işidir. Genel sekreter yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve 328 kişilik İl Özel İdaresi personelimizle Edirne'miz için güzel işlere imza atıyoruz."

Ciğerci, Edirne'ye kazandırdığı vizyon kendilerine verdiği cesaret ve destek için Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
