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Elazığ'a atanan Nacioğlu, Edirne'de veda ziyaretleri yaptı

Elazığ'a atanan Nacioğlu, Edirne'de veda ziyaretleri yaptı
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Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte veda ziyaretlerinde bulundu.

Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte veda ziyaretlerinde bulundu.

Nacioğlu, Kapıkule ve Pazarkule kara hudut kapıları mülki idare amiri ve İl Göç İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı ziyaret etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ile bir araya gelen Nacioğlu, görev süresince verdikleri desteklerden dolayı Atlı, Gündüz ve Ermiş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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