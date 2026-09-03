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Edirne'de Kervansaray Sosyal Tesise Dönüşüyor

Edirne'de Kervansaray Sosyal Tesise Dönüşüyor
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Edirne İl Genel Meclisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri olarak kullanılmasını onayladı. Ayrıca, kuraklığın balıkçılığa etkileri ve balıklandırma çalışmaları hakkında komisyon sunumu yapıldı.

Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığındaki toplantıda tutanak özetleri okundu.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi bütçe içi işletmesine alınarak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri olarak kullanılması için Edirne Valiliğine sunulacak teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, gölet ve barajlar ile balıkçılık kooperatiflerinin faaliyetleri, su kaynaklarına bırakılan balık türleri hakkında sunum yaptı.

Edirne merkezinde, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde araştırma yaptıklarını belirten Subaş, yıllar içerisinde kuraklığın balıklandırma çalışmalarını da etkilediğini belirtti.

Subaş, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde balık üretiminin sürdüğünü kaydetti.

Kuraklık, yağış rejimlerinde meydana gelen değişiklikler ve su seviyelerinde yaşanan düşüşlerin sucul canlıların yaşam alanlarını daralttığını ifade eden Subaş, "Kuraklığın etkileri balıkların beslenme, gelişme ve üreme koşullarını olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Süloğlu ve Lalapaşa'da balıklandırma azalırken, Edirne merkezde bulunan su kaynaklarında bu sayı artmıştır. Merkezde 2022'de 35 bin balık yavrusu sulara bırakılırken 2026'da bu sayı 366 bine yükselmiştir." dedi.

Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporları da sunuldu.

Kaynak: AA
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