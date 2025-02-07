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Edirne İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Tamamlandı

Edirne İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Tamamlandı
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Edirne İl Genel Meclisi, şubat ayı toplantılarını tamamladı. Toplantıda Trakya Üniversitesi öğrencileri de yer aldı, başkan Gegeoğlu öğrencilere başarı diledi.

Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları tamamlandı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ayın son toplantısı, son birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya, Trakya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de katıldı.

Gegeoğlu, öğrencilerin geleceğin kaymakam adayları olduğunu belirterek çalışma hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerden Baran Kayhan da kendilerini misafir eden Gegeoğlu ve üyelere teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları dahilinde vatana ve millete hayırlı bireyler olmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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