Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması değerlendirildi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Sabuncu Bağları Şehitliği hakkında bilgi verdi.

Sabuncu Bağları'nın, Balkan Savaşları sırasında şehit düşen Osmanlı askerlerinin defnedildiği alanlardan biri olduğunu belirten Gündoğdu, Yıldız ve Kestanelik tabyalarının doğusunda yer alan bölgenin Edirne savunmasının ikinci hattı üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, sahada somut izler bulunmamasına rağmen tarihsel önemi açıkça vurgulanan alanın şehitlik envanterine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca diğer komisyonların raporları da görüşüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
