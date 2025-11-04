Edirne İl Genel Meclisi'nde İmar ve Tarım Konuları Görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, toplantıda Toprak Mahsulleri Ofisinin son 3 yılda kentte yaptığı buğday ve arpa alımı hakkında bilgi verdi.

İmar ve Bayındırlık komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz da Enez'in Karaincirli, Gülçavuş, Vakıf, Büyükevren ve Sultaniçe köylerindeki imar çalışmaları hakkındaki komisyon raporunu okudu.

Enez'deki 5 sahil köyünde imar planı eksiklerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, planı olmayan yerlerde altyapı yatırımlarının geliştirilemediğini, vatandaşların mülkiyet ve inşaat izinlerinde engellerle karşılaştığını belirtti.

Yılmaz, planlama sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.