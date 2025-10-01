Edirne İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Başladı

Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından eylül ayının son birleşimine ait tutanak özetleri okundu.

Gegeoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliği Toplantısının Edirne'de düzenlenmesinin kent açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Birliğin toplantısı dolayısıyla 278 belediye başkanının Edirne'de ağırlandığını belirten Gegeoğlu, "Belediye başkanları toplantı sonrası şehrimizi gezerek tarihi dokuyla ilgili neler yapılabileceğini değerlendirecekler. Hem Edirne'nin tanıtımı hem de kentin tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılabilmesi anlamında toplantının önemi çok büyük." diye konuştu.

Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, imar barışı konulu komisyon raporu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında 22 bin 416 aktif, 3 bin 101 iptal edilmiş olmak üzere 25 bin 517 yapı kayıt belgesinin düzenlendiğini belirtti.