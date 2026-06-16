Reuters beklenen raporu yayınladı! Haberler.com yine listeye damga vurdu

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün 2026 yılına ait geleneksel Dijital Haber Raporu yayımlandı. Türkiye raporunda, televizyon ve yazılı medyadan haberlerin takibi uzun vadede düşüş göstermeye devam ederken, online ortamlarda haberin takibi baskınlığını sürdürüyor. Raporda ayrıca yapay zekâ destekli sohbet robotlarının kullanımı yüzde 6 artarak yüzde 14'e yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ İNTERNET SİTELERİNDEN TAKİP EDİYOR

Türkiye'de kullanıcılar haber kaynağı olarak en çok online platformları tercih ederken, ikinci sırada TV yer alırken listede sosyal medya 3. sırada yer aldı. Yazılı basın ise geçen yıla göre ciddi bir düşüşle son sırada kaldı.

TÜRKİYE'DE HABERE OLAN GÜVEN YÜZDE 28

Türkiye'de haberlere olan güveni yüzde 28 olarak tespit eden rapor, küresel ortalamayı ise yüzde 37 olarak ölçtü.

HABERLER.COM 7. SIRADA

Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü’nün 48 ülkede yaklaşık 100 bin kişiyle yaptığı araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında Haberler.com ilk sıralarda yer aldı. Haftalık erişime göre hazırlanan listede Haberler.com 7. sıraya yerleşmeyi başardı.

SON DAKİKA.COM ZİRVEDE

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinin sıralandığı raporda Sondakika.com zirvede yer alırken, tercih oranı yüzde 27 oldu.