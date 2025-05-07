Edirne İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji, Edirne çevrelerinde önümüzdeki 2 saat içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Edirne için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel