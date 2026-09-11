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Edirne Huzurevi sakinleri gözleme etkinliğinde buluştu

Edirne Huzurevi sakinleri gözleme etkinliğinde buluştu
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Edirne Huzurevi sakinleri için gözleme etkinliği düzenlendi.

Edirne Huzurevi sakinleri için gözleme etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte sakinler, gözleme hazırlayarak birlikte vakit geçirdi.

Hazırlanan gözlemeler katılımcılara ikram edilirken, huzurevi sakinleri açık havada sohbet etme imkanı buldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ayşe Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum yöneticileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Açıklamada, huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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