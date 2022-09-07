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Edirne haberleri | Edirne'de asayiş

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Edirne haberleri | Edirne'de asayiş

Edirne gündem haberine göre Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İspat Cami Mahallesi Zati Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da takip etti.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Apartmandan bisiklet çalındı

Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Ş.O. bisikletini apartmanının içine bıraktı.

Bisikletini bir süre sonra bıraktığı yerde bulamayan Ş.O. polise şikayette bulundu.

Tombala çektiren şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de tombala çektiren 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Abdurrahman Mahallesi'nde tombala oynattığı belirlenen K.K'yı tespit etti.

Polis ekipleri kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan K.K'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel

İspat Cami Mahallesi Edirne Keşan Güncel Haberler

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