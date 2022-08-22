Edirne haberi! Keşan'da işyerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne gündem haberi... Keşan ilçesinde işyerinde yapılan aramada tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan ilçesinde işyerinde yapılan aramada tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde M.M.K'ye ait işyerinde arama yaptı.
Aramada 2 tabanca, 2 şarjör, çeşitli çaplarda 31 tabanca fişeği, kağıda sarılı 8,28 gram esrar, folyoya sarılı 1,08 gram metamfetamin ve ?esrar öğütücü ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel