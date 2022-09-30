Edirne haberi! Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Edirne haberler... Edirne'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Edirne'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Mustafa Önal'ın kullandığı 22 ACF 227 plakalı kamyonet, Kuzucu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Önal'ın cenazesi, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel