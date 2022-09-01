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Edirne haberi | Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

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Edirne haberi | Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Edirne haberler: Edirne'nin Süloğlu ilçesinde dün baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde dün baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Büyükgerdelli köyüne ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) ve oğlu Koray Döner'in (18) öldürülmesi olayının şüphelisi Erol Yılmaz'ın (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, köy meydanında yaşanan tartışmada Yılmaz'ın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu baba ve oğlu hayatlarını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Erol Yılmaz Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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