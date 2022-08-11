Edirne haber | Keşan'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Edinilen Edirne haberine göre Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Rasim Ergene Caddesi'nde seyyar arabasıyla börek satan R.T. ile börek almak isteyen R.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.T. bıçakla yaralandı. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.Ç'yi gözaltına aldı.
AA / İlker Gürel - Güncel