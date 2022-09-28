Edirne haber: Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Edirne gündem haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 22 RR 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.
Kazada sürücü E.Y. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel