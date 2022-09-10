Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem haberleri | Edirne otoban gişelerinde "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı

Güncel Haberler

Edirne gündem haberleri | Edirne otoban gişelerinde 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışması yapıldı

Edirne haber: Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında otoban gişelerinde sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında otoban gişelerinde sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" projesi çerçevesinde kent geneline farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğindeki otoban gişelerinde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla çalışma gerçekleştirdi.

Farkındalık çalışması kapsamında sürücü ve yolculara broşür ve el ilanı dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenli olarak süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Valiliği Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title