Edirne gündem haberleri | Edirne otoban gişelerinde 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışması yapıldı

Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında otoban gişelerinde sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" projesi çerçevesinde kent geneline farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğindeki otoban gişelerinde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla çalışma gerçekleştirdi.

Farkındalık çalışması kapsamında sürücü ve yolculara broşür ve el ilanı dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenli olarak süreceği belirtildi.