Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Güncel Haberler Edirne haberler: Keşan'da, Karaağaç Cami müezzini Recep Altuntaş vefat eden eşi Sündüz Altuntaş'ın cenaze namazını kıldırdı. Keşan'da, Karaağaç Cami müezzini Recep Altuntaş vefat eden eşi Sündüz Altuntaş'ın cenaze namazını kıldırdı. Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Altuntaş için İspat Cami Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının ardından vefat eden eşinin cenaze namazını müezzin Recep Altuntaş kıldırdı. Cenaze törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit ve Altuntaş ailesinin yakınları katıldı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderildi. Eğlence mekanları denetlendi Keşan Emniyet Müdürlüğü ve SGK Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki 8 eğlence mekanını denetledi. Denetlemelerde 134 kişinin sorgulaması yapıldı. 7 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilirken söz konusu işyerlerine toplam 90 bin lira para cezası uygulanması için tutanak tutuldu. Denetimler sırasında hakkında yakalama emir bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör, 19 adet fişek ve 5 kartuş ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Keşan Cami Güncel Haberler

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