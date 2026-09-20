Haberler

Edirne Gastronomi Festivali'nde salamura peynir için 3 aylık bekleme bilgisi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Gastronomi Festivali'nde salamura peynir için 3 aylık bekleme bilgisi verildi
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Edirne Gastronomi Festivali'nde düzenlenen söyleşide Edirne beyaz peynirinin aroması ve güvenli tüketimi ele alındı. Öğr. Gör. Huriye Zafera, çiğ sütten üretilen salamura peynirlerin uygun koşullarda en az 3 ay bekletilmesi gerektiğini belirtti.

3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında "Ateş, İs ve Peynir: Canlı Ateş Mutfağında Edirne Beyaz Peyniri" söyleşisi düzenlendi.

Şef Zeki Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Öğr. Gör. Huriye Zafera, Şef Bahriye Yıldız ve içerik direktörü Esra Tapar katıldı.

Zafera, Edirne beyaz peynirinin lezzetinin yalnızca üretim aşamasında ortaya çıkmadığını, hayvanların beslendiği bitkilerin, hayvanların içtiği suyun ve bölgenin doğal koşullarının sütün ve dolayısıyla peynirin aromasını etkilediğini belirtti.

Trakya'nın doğal yapısının bu açıdan önemli olduğunu ifade eden Zafera, bölgede yetişen endemik bitkilerin hayvanların beslenmesi yoluyla süte, dolayısıyla peynire aroma kattığını söyledi.

Zafera, peynirin koyun, keçi ve inek sütlerinin bir arada kullanılmasıyla üretilebildiğini, mevsimsel koşulların da lezzette farklılık oluşturduğunu belirterek, "Nisan ayında elde edilen sütten yapılan peynirle kışın doğal yemle yapılan peynir aynı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süre olgunlaştırılan peynirin sıcak yemeklerde tamamen erimediğini belirten Zafera, "Aroması, lezzeti bambaşka. Sıcak tamamen kaynamadığı için ateşi kapattıktan sonra çorbaya ya da yemeğe koyduğunuzda hafif eriyor ama tamamen dağılmayıp ağza geliyor." diye konuştu.

Söyleşide peynirin güvenli tüketimine ilişkin de bilgiler paylaşan Zafera, çiğ sütten üretilen salamura peynirlerin uygun koşullarda en az 3 ay bekletilmesi gerektiğini belirtti.

İçerik direktörü Esra Tapar da peynirin farklı yörelerde farklı kültürel karşılıklarının bulunduğunu belirterek, Edirne beyaz peynirinin kendine özgü lezzetiyle öne çıktığını söyledi.

Şef Bahriye Yıldız ise peynirin mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebildiğini ifade ederek, meze, makarna ve tatlılarda farklı peynir çeşitlerinden yararlandığını anlattı.

Kaynak: AA
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

Araçtan inip hemcinsine böyle saldırdı! Yanındaki adam zor tuttu
Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

Güne damga vuran buluşma!
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi

Fenerbahçe'den tarihi rest: Devam ederseniz ilişkimizi askıya alırız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'den borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Başvurular salı başlıyor
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

Bir tuhaf açıklama daha: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 2 cinayet çözüldü!
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı

Süper Lig'in eski yıldızı kabusu yaşadı! Maç öncesi dehşet anları
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Sakarya'da belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada! Darp raporu alan mimar şikayetçi oldu

Masadan kalkıp uzaklaşmak istedi! Sonrası güvenlik kamerasında