Edirne Gastronomi Festivali'nde Minik Eller Yufka Yürekler Yarıştı

"Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında "Minik Eller, Yufka Yürekler - Anne ve Çocuk Yarışması" düzenlendi.

Edirne Valiliği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde anneler ve çocukları en lezzetli keki yapmak için yarıştı.

Yarışmaya anne ve çocuklardan oluşan 6 ekip katıldı. Hummalı bir çalışmanın ardından yarışmacılar lezzetlerini jürinin beğenisine sundu.

Jüri adına sonucu açıklayan şef Şenay Salam, keklerin her birinin çok lezzetli olduğunu belirterek katılımcıların tamamının birinci olduğunu söyledi.

Ardından katılımcılara hediye ve sertifika verildi.

Yarışmaya oğlu Bartu Ege ile katılan Selin Yıldırım, festivali çok beğendiklerini dile getirerek, "Çok güzel vakit geçirdik. Bize güzel bir hatıra oldu." dedi.

Bartu Ege Yıldırım da evde de annesine yemek yaparken yardım ettiğini anlattı.