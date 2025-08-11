Edirne Enez'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi.

Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor.

Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, AA muhabirine Edirne, Enez ve çevre il ve ilçelerdeki ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü aktaran Günenç, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı.

Yangında iki evin ise alevlerden zarar gördüğünü belirten Günenç, vatandaşların da ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini belirtti.

İlgili kurum yetkilileri ile bölgede çalışmaların koordine edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Salih Akar ve yetkililer bölgede incelemede bulundu.