Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'dan Veda

Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Onur Karaburun, Edirne'deki emniyet personeliyle vedalaşarak, kentin güvenliği için verdikleri mücadeleyi vurguladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, emniyet personeliyle vedalaştı.

Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen vedalaşma programında, kentin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Edirne'de 25 ay görev yaptığını belirten Karaburun, "Bu süre boyunca emniyet personelimizle omuz omuza kente hizmet için çabaladık. Vicdan rahatlığı ve alın aklığı ile bayrağı gelecek arkadaşlara devrediyoruz." dedi.

Karaburun, Edirne'den ve çalışma arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Edirne'nin güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

"Yapılamaz denilen birçok şeyin aslında o kadar zor olmadığını, bu işlerin yapılabilir olduğunu herkese gösterdik. Burada hepinizin alın teri ve emeği var. Geldiğimizde hedefler belirlemiştik. 2 yıl içinde bu hedeflerin hepsine ulaştık. Sizlerin özverili çalışmaları ve Edirne halkının desteğiyle planladığımızdan daha büyük işler yaptık. Ben gönül huzuruyla aranızdan ayrılıyorum."

Devlete ve millete hizmet etmekten yorulmayacaklarını dile getiren Karaburun, emniyet personeline bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.

Karaburun, konuşmasının ardından personelle vedalaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
