Edirne Emniyet Müdürü'nden Gurbetçilere Hızlı Geçiş Müjdesi

Edirne Emniyet Müdürü'nden Gurbetçilere Hızlı Geçiş Müjdesi
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gurbetçilerin dönüş yolunda sınır kapılarından hızlı geçiş yaptığını belirtti. Edirne'de güvenliğin sağlanması için 24 saat sahada olduklarını vurguladı ve vatandaşların önerilerini dikkate aldıklarını açıkladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolunda da sınır kapılarından hızlı şekilde geçtiğini belirtti.

Atatürk Bulvarı'nda polis ekiplerinin denetimine katılan Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin hem gurbetçi dönüşleri hem de üniversitenin açılışına bir ay kalması dolayısıyla hareketli bir dönem yaşadığını söyledi.

Huzur ve güvenliğin kesintisiz sürmesi için 24 saat sahada olduklarını ifade eden Karaburun, "Vatandaşımızın dertlerini dinliyoruz, emniyetle ilgili bizlere iletmek istedikleri her konuyu doğrudan alıyoruz. Edirne'nin her günü daha da güvenli olacak" dedi.

Karaburun, Edirnelilerin önerilerini dikkate alıp mevzuat ve kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde uyguladıklarını vurguladı.

Sınır kapılarında tedbirler artırıldı

Karaburun, gurbetçilerin dönüş döneminin geçen yıllara göre daha rahat geçtiğine de değindi.

Sınır kapılarında tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Gurbetçiler sınır kapılarından hızlı şekilde geçiyor. İl dışından gelen vatandaşlarımızın gerek trafik gerekse asayiş açısından hiçbir sorun yaşamadan ilimizden gönül rahatlığıyla ayrılması için sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve Edirnelilerin hizmetindeyiz."

Öte yandan Karaburun, çocuklara trafik çantası hediye ederek, trafik kuralları hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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