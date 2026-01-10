Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesini seçen Ayhan, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını oyladı.

Ayhan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" karesinden yana oyunu kullanan Ayhan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
