Edirne'de emekli olan polisler için program düzenlendi
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 2025 yılında emekliye ayrılan personel için düzenlenen yemekte hediyeler takdim etti ve onlara sağlık dileklerinde bulundu.
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, 2025 yılında emekliye ayrılan personelin onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.
Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte, Ayhan emekli olan polislere hizmet onur belgesi verdi, hediyelerini takdim etti.
Ayhan, emniyet teşkilatına uzun yıllar özveriyle hizmet eden personele emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.
Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel