Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ayhan ziyarette, AA'nın 106. kuruluş yılını kutlayarak personeli tebrik etti.

AA'nın köklü geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletin sesi olduğunu belirten Ayhan, "Ajansın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgiyle buluşturan bu güçlü kurumun tüm mensuplarını tebrik ediyorum." dedi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaret dolayısıyla Ayhan'a teşekkür etti.