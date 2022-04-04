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Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi

AA - Emel Sampri - Güncel
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Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi.

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi.

Trafik polisleri Edirne Bahçeşehir Kolejinde anasınıfı öğrencilere okul bahçesinde teorik ve uygulamalı olarak "Trafik Güvenliği Eğitimi" verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ise semt pazarında"KADES varsa hayat var" projesi kapsamında uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.

AA / Emel Sampri - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir, Edirne, Güncel, Haberler

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