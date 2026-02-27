Haberler

Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü, polis başmüfettişleri ve emekli polislere iftar programı düzenledi. Programda Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, emekli polislerle bir araya gelerek onların fedakarlıklarına vurgu yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce polis başmüfettişleri ve emekli polislere iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan'ın katılımıyla emniyet binasındaki iftar programına Edirne'de görev yapan polis başmüfettişleri ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Edirne Şubesi Başkan Vekili Ahmet Boztaş, dernek yönetimi ve üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, meslek hayatlarını milletin huzur ve güvenliğine adamış, fedakarlıklarıyla teşkilata değer katmış emekli polis mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Hatay'da yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi

Hepsi birden yolunu şaşırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak