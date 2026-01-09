Edirne Emniyet Müdürlüğünden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Edirne Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi personeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak üzere Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi personeli, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Şube Müdür Vekili Cumali Vanlı ve beraberindeki personel, ajans çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
