Edirne Emniyet Müdürlüğü kan bağışı etkinliği düzenledi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, polisler kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da kampanyaya katılarak kan verdi.

Ayhan, teşkilatın 181 yıldır millete ve devlete hizmet ettiğini belirterek, "Teşkilatımız, kanıyla, canıyla, şehitleriyle her gün sokakta vatandaşın huzurunu sağlamak ve devletin güvenliğini temin etmek için görev yapıyor." dedi.

Etkinlikler kapsamında bu yıl kan bağışı kampanyası da düzenlediklerini aktaran Ayhan, kampanyaya destek veren personele teşekkür etti.