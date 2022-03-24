Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, konser şef TÜ Devlet Konservatuvar Müdürü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve Yıldıray Öztürk sanat yönetmenliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Konserde solistler Gökçe Bahar Bahçe, Yeşim Birgin, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ilahiler seslendirecek.

Konser 31 Mart Perşembe günü saat 20.00'de icra edilecek.