Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek - Haberler

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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek

AA - Emel Sampri - Güncel
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde "Senfonik ilahiler" konseri düzenleyecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, konser şef TÜ Devlet Konservatuvar Müdürü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve Yıldıray Öztürk sanat yönetmenliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Konserde solistler Gökçe Bahar Bahçe, Yeşim Birgin, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ilahiler seslendirecek.

Konser 31 Mart Perşembe günü saat 20.00'de icra edilecek.

AA / Emel Sampri - Güncel

Edirne, Turizm, Rumeli, Türk, Güncel, Haberler

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