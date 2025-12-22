TGA yönetim kurulu seçimleri tamamlandı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yönetim kuruluna Edirne'den seçilen otel yöneticisi Murat Başer'i tebrik etti.

Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi temsilcisi olarak TGA yönetimine seçilen Başer'in Trakya'dan yönetim kuruluna giren ilk isim olduğunu belirtti.

Bu önemli temsiliyetin, Marmara Bölgesi'nin turizm çeşitliliğinin güçlenmesine ve Edirne'nin sahip olduğu kültürel, tarihi ve gastronomik değerlerin ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin tanıtılmasına güçlü katkılar sunacağına inandığını aktaran Soytürk, "Bu vesileyle Murat Başer'i tebrik ediyor, Türkiye turizmine yön verecek çalışmalara imza atacak yeni TGA Yönetim Kurulu'nun ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.