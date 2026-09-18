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İpsala Kaymakamlığınca, Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığınca, Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'in de katıldığı programda, şehit aileleri, gazi aileleri ve gaziler Çanakkale'deki tarihi mekanlar ve şehitlikleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet ve minnetle, gaziler ise saygı ve şükranla anıldı.

İpsala'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

İpsala'da öğrenciler, Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla İpsala Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Uçurtmaların, savaşların olmadığı ve çocukların güven içinde yaşayabildiği bir dünyaya yönelik barış ve umut mesajını simgelediği belirtildi.

Kaynak: AA
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