Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gazihalil köyünde 1 kilometrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra sathi kaplama projeleri de sürdürülüyor.

Açıklamada, Gazihalil köyünün köy içindeki 1 kilometrelik yolunda sathi kaplama çalışmasının tamamlandığı belirtilerek, çalışmalarla kentin her noktasına değer katılması ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Keşan'da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Keşan'da artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uçkun, kene, pire ve diğer haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde düzenli aralıklarla ilaçlama yapılıyor.

Çalışmalarda konteyner ilaçlama, larva ve karasinek mücadelesinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullandığı belirtildi.

Keşan'daki liseye Atatürk büstü kazandırıldı

Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesine, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı'nın katkılarıyla Atatürk büstü kazandırıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Şapçı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ve oda yöneticileriyle okulu ziyaret etti.

Ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla okula kazandırılan büstün açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA