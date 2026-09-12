Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyüknalçacı, Ayhan'a iade ziyaretinde bulundu.

Ayhan, ziyareti dolayısıyla Büyüknalçacı'ya teşekkür etti.

Çinli yatırımcıdan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yatırım gerçekleştiren Çin menşeli TİRON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yamin Zhang, Edirne Valisi Yunus Sezeri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Zhang, yönetim kurulu üyeleri ve firmanın Türkiye ortağı Ekin Makina-Plastik Enjeksiyon Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karabulut ile Sezerl'e görüştü.

Görüşmede, Uzunköprü Atatürk OSB'deki yatırım çalışmaları ele alındı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Varbitsa Belediye Başkanı Bayram'ı ağırladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'ın Şumnu iline bağlı Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayramı kabul etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba ile Bayram, ortak kültür, gönül bağları ve bölge üzerine görüştü.

Bayram, İba'yı 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Varbitsa Güz Şenliklerine davet etti.

Kaynak: AA