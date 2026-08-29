Haberler

Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Emeklilik ve Denetim Haberleri

Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Emeklilik ve Denetim Haberleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 47 yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan Veteriner Hekim Abdullah Dökmeci emekliye ayrıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 47 yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan Veteriner Hekim Abdullah Dökmeci emekliye ayrıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 42 yıl devlet memurluğu ve ilçe müdürlüğü görevlerinde bulunan Dökmeci için kurumda plaket töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Dökmeci'ye plaket takdim etti.

Açıklamada, Dökmeci'ye kamu hizmetine sunduğu katkıları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek emeklilik yaşamında mutluluk ve huzur dilendi.

İpsala'da festival ve fuar alanındaki gıda satış noktaları denetlendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında gıda satış stantları ve çadırlarda denetim gerçekleştirildi.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festival ve fuar kapsamında hizmet veren gıda satış noktalarında halk sağlığının korunması amacıyla kontroller yapıldı.

Denetimlerde gıda ürünlerinin hijyen koşulları ile üretim, muhafaza ve saklama şartları kontrol edildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fuar alanındaki denetimlerin festival süresince devam edeceği belirtildi.

Uzunköprü'de Mesçit Mahallesi'nde parke taşı çalışması sürüyor

Uzunköprü Belediyesi tarafından Mesçit Mahallesi'ndeki Kılıçlı Çıkmazı'nda sürdürülen parke taşı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Kılıçlı Çıkmazı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Martin, çalışmalar kapsamında sokağın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin ilçenin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil