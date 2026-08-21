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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Müftülüğünce, Mevlit Kandili dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlenecek.

Edirne Müftülüğünce, Mevlit Kandili dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlenecek.

Mevlana Camisi'nde 24 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek programda vaaz verilecek.

Programda mevlit okunacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir yapılacak, dua edilecek.

Kadınlara yönelik düzenlenecek programa tüm kadınlar davet edildi.

Yüzme branşında sporcu alımı yapılacak

Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM), 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı kapsamında yüzme branşında sporcu alımı yapılacak.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcu alımları ilgili seçim ve performans kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Başvurular 1-11 Eylül 2026 tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ve sürece ilişkin detaylı bilgilere Sporcu Eğitim Merkezleri başvuru rehberinden ulaşılabilecek.

Süloğlu'nda bir hayvancılık işletmesine hastalıktan ari işletme sertifikası verildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir hayvancılık işletmesi, yapılan kontroller ve değerlendirmelerin ardından "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" almaya hak kazandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geçkinli köyünde yetiştirici Nuri Ali Bakar'a ait işletmeye sertifika verildi.

Sertifika, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ve ilçe veteriner hekimlerinin katılımıyla Bakar'a takdim edildi.

Açıklamada, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi kapsamında sağlıklı hayvan varlığının artırılması, kaliteli damızlık üretiminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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