Enez'de Alkollü Sürücü ve Edirne'de Darp Şikayeti

Edirne'nin Enez ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sürücü M.P'nin alkol ölçümü yapıldı.

Ölçümde 2,23 promil alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Darp edilen kişi şikayette bulundu

Edirne'de ağabeyi tarafından darp edildiğini iddia eden kişi şikayette bulundu.

Şükrapaşa Mahallesi'nde P.İ. ve ağabeyi E.İ. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler ayırdı.

P.İ. polis merkezi amirliğine giderek ağabeyinden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA