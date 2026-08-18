Haberler

Enez'de Alkollü Sürücü ve Edirne'de Darp Şikayeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü M.P. hakkında 2.23 promil alkol ölçümü sonrası adli işlem başlatıldı. Ayrıca Edirne'de ağabeyi tarafından darp edildiğini iddia eden P.İ., polise giderek şikayetçi oldu.

Edirne'nin Enez ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sürücü M.P'nin alkol ölçümü yapıldı.

Ölçümde 2,23 promil alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Darp edilen kişi şikayette bulundu

Edirne'de ağabeyi tarafından darp edildiğini iddia eden kişi şikayette bulundu.

Şükrapaşa Mahallesi'nde P.İ. ve ağabeyi E.İ. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler ayırdı.

P.İ. polis merkezi amirliğine giderek ağabeyinden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle

Trump'ın göz diktiği topraklarda bir ilk! Askerler sahaya indi
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi

Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Kadına şiddet mi kışkırtma mı? Ülkenin konuştuğu görüntülerdeki kişi video yayınladı

Görüntülerdeki koca sessizliğini bozdu: İddiaları kafa karıştırdı
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...