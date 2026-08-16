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Edirne'de Kur'an Kursu Öğrencileri Etkinlikte Buluştu

Edirne'de Kur'an Kursu Öğrencileri Etkinlikte Buluştu
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Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca EDAK, AFAD'ın düzenlediği Anne-Çocuk Kampı'na katılarak afet farkındalığı etkinliğine destek verdi.

Edirne'de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte öğrenciler spor yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

EDAK kampa katıldı

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen Anne-Çocuk Kampı ve Afet Farkındalığı etkinliğine katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli Korusu'nda düzenlenen program ile çocukların afetlere karşı bilinçlenmesi, ailelerin doğru davranış biçimlerini öğrenmesi ve afet anında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı.

Açıklamada, kampta emeği geçen AFAD başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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