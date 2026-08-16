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Kaymakamlardan anlamlı ziyaretler

Kaymakamlardan anlamlı ziyaretler
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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezini ziyaret ederek misafirlerle sohbet etti ve el emeği sergisini gezdi. İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ise Sultanköy'deki gazileri ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sundu.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezden hizmet alan misafirlerle sohbet eden Odabaşı, doğum günü kutlamasına da katıldı.

Odabaşı, merkezden hizmet alanların Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırladığı el emeği ürünleri sergisini de gezdi.

Kaymakam Güzel'den gazilere ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel beraberindeki heyet ile birlikte Sultanköy'de ikamet eden gaziler Ethem Öztarak, Ahmet Ermutlu ve Cemalettin Direk'i ziyaret etti.

Gazilerle sohbet eden Güzel, vatanın bekası uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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