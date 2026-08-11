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Edirne'de Arıcılık Eğitimi ve Diğer Etkinlikler

Edirne'de Arıcılık Eğitimi ve Diğer Etkinlikler
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Edirne'de arıcılık faaliyetlerinde verim ve kalitenin artırılması amacıyla arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi başlatıldı.

Edirne'de arıcılık faaliyetlerinde verim ve kalitenin artırılması amacıyla arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi kapsamında düzenlenen eğitimde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Oskay tarafından ana arı yetiştiriciliğinin temel prensipleri, damızlık materyal seçimi ve kaliteli ana arı üretim teknikleri anlatıldı.

Eğitimde ayrıca koloni verimliliğinin artırılmasına yönelik teknik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programla arıcıların ana arı yetiştiriciliği konusundaki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, nitelikli ana arı üretiminin yaygınlaştırılması ve arıcılıkta verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Edirne'de kadına yönelik eğitim

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi işbirliğinde, tanıtım günlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce de Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde aile bütçesi ve kaynak yönetimi ile okul ve aile konularında eğitim düzenlendi.

Enez'de Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvasında yarıştı

Edirne'nin Enez ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Enez İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvayla öğrencilerin sporla buluşturulması amaçlandı.

Turnuvayı Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat da takip etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA
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