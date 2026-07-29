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Edirne'den kısa kısa

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Trakya Üniversitesi, Çanakkale Unilook Üniversite Tercih Günlerine katıldı.

Trakya Üniversitesi, Çanakkale Unilook Üniversite Tercih Günlerine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Kolin Hotel ve Convention Center'da gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Üniversitesini Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Yıldıray Ercan ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Cemil Beyoğlu temsil etti.

Yaklaşık 20 üniversitenin yer aldığı ve 1500'e yakın öğrenci ile velinin ziyaret ettiği etkinlikte Trakya Üniversitesi standı ilgi gördü.

Üniversite temsilcileri, aday öğrencilere Trakya Üniversitesinin akademik birimleri, eğitim olanakları, sosyal ve kültürel yaşamı, uluslararası değişim programları, barınma imkanları ve tercih sürecine ilişkin konularda kapsamlı bilgi verdi.

Görüşmelerde, Trakya Üniversitesinin eğitim altyapısı, öğrenci dostu kampüsleri, zengin sosyal ve kültürel yaşamı, spor olanakları ve uluslararası değişim fırsatlarıyla öğrencilerine çok yönlü bir üniversite deneyimi sunduğu vurgulandı.

Subaşı'nda GES kurulacak

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, yaptığı açıklamada, 475 kilovat gücündeki GES için TREDAŞ ile bağlantı ve tesis anlaşmalarının tamamlandığını belirtti.

Proje sayesinde belediyenin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanacağını aktaran Tüfekçi, "Bu önemli yatırım ile belediyemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacak ve beldemizin geleceğine değer katacağız. Subaşı'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Vali Yardımcısı Büyüknalçacı SYDV'yi ziyaret etti

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti.

SYDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf hizmet binasında incelemelerde bulunan Büyüknalçacı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Büyüknalçacı, daha sonra yeni dönemin ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaynak: AA
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