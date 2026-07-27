İpsala Kaymakamı Hudut Tabur Komutanlığını Ziyaret Etti; DSİ Bölge Müdürü Sulama Çalışmalarını İnceledi; Trakya Üniversitesi'nde Akademik Buluşma

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette askeri personelle bir araya gelen Güzel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Güzel, görevlerinde başarı dileyerek üstün muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Bölge Müdürü Yücegök, sulama çalışmalarını inceledi

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Hayrabolu Bayramşah Göleti Sulaması Yenilemesi İşi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tamamlandığında 3 bin 750 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak projedeki çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Yücegök, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Akademik buluşma gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Akademik Buluşma" etkinliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi seminer serisi kapsamında medya ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, öğrenciler uluslararası deneyimlerden yararlanma fırsatı buldu.

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Londra merkezli YARB-AI şirketinde Proje Tasarımcısı olarak görev yapan Halil Çalışkan konuşmacı olarak katıldı.

İki oturum halinde düzenlenen programın ilk bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Teknik bilimler öğrencileri bu oturumda yapay zekanın medya yapımcılığı süreçlerine entegrasyonu ve proje tasarımı alanındaki küresel uygulamalar hakkında bilgi edindi.

İkinci oturum ise Güzel Sanatlar Fakültesi Amfisi'nde gerçekleştirildi. Sanat ve tasarım öğrencileri, yapay zekanın yaratıcı endüstrilerdeki yeri ile geleceğin medya prodüksiyon teknikleri üzerine interaktif bir söyleşiye katılarak alanın güncel gelişmelerini değerlendirme imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan Çalışkan, Londra'da yürüttüğü yapay zeka çalışmaları ve proje geliştirme süreçlerinden edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaşarak, bilişim teknolojileri ve yapay zeka alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere ise akademik bilginin sektör deneyimiyle buluşmasının önemine vurgu yaparak, uluslararası nitelikte düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA