Keşan'da Bayram Temizliği ve Etkinlikler

Keşan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini ve kabir ziyaretlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Keşan Belediyesi tarafından ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Öte yandan mezarlıklarda da bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Yabani ot temizliği yapılırken, yürüyüş yolları, mezar araları ve ortak kullanım alanlarında düzenlemeler gerçekleştirildi.

Vatandaşların bayram süresince kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla mezarlık alanlarında genel bakım faaliyetlerinin bayram öncesinde tamamlandı.

İnce, nikah şahitliği yaptı

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, nikah şahitliği yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnce, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı'nın oğlu Atıl ile Tezer ailesinin kızı Almina'nın nikah törenine katıldı.

Nikah şahitliği yapan İnce, çifte mutluluklar diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da nikahı kıydıktan sonra çifti tebrik etti.

Keşan'da Türk Halk Müziği Konseri verildi

Keşan Kaymakamlığı iş birliğiyle Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 7 Bölge 21 Türkü Türk Halk Müziği Konseri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki konserde Anadolu'nun dört bir yanından eserler seslendirildi.

Konseri dinleyen Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, sanatçıları tebrik etti.