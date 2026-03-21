Keşan'da Bayramlaşma Etkinlikleri

Keşan'da Bayramlaşma Etkinlikleri
Keşan'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Keşan'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Keşanspor Düğün Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Kaymakam Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından protokol ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Teşkilatı bayramlaştı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Akalın, yaptığı açıklamada partisinin Edirne ve Uzunköprü teşkilatlarıyla bayramlaştığını belirtti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Akalın, "Programlara katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayramın sağlık ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Kaymakamı Mercan'dan ziyaretler

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kore gazisi Şerif Asilsoy'u ve şehit Aydın Anbarlı'nın annesi Ayten Anbarlı'yı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Mercan'a ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

Süloğlu Kaymakamı Tutar'dan kurum ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Ramazan Bayramı'nda görev başındaki personeli ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Süloğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Ayrıca uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini de ziyaret eden Tutar, yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutlayarak hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
