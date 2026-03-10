Edirne'nin Süloğlu ilçesi Kaymakamı Emin Cevat Tutar, din görevlileriyle iftar programında bir araya geldi.

Süloğlu İlçe Müftülüğünce, Süloğlu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen iftar programına Kaymakam Tutar'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İlçe Müftüsü Necat Şimşek ile ilçede görev yapan din görevlileri ve aileleri katıldı.

Programda yapılan konuşmaların ardından Edirne Dini İhtisas Merkezine tayini çıkan Yunus Emre Bulut'a Kaymakam Tutar tarafından teşekkür plaketi verildi.

İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

Keşan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu.

Programda vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, yapılan duanın ardından sona erdi.

- Orhaniye köyünde geleneksel iftar

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde iftar programı düzenlendi.

Orhaniye Köyü Muhtarlığınca köy düğün salonunda gerçekleştirilen programda köy halkı aynı sofrada buluşarak oruç açtı.

Köy Muhtarı Metin Oskar öncülüğünde düzenlenen geleneksel iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftara katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

Muhtar Oskar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Keşan Belediyesine ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindeki heyet, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Keşan Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyarette kentlere ilişkin çalışmalar ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, misafirperverliği dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür etti.