Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında polisler şehit aileleri ve gazilerle bir araya eldi.

Programa, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı.

Edirne Yesevi Hareketi Derneği iftar programı düzenledi

Edirne Yesevi Hareketi Derneği gaziler ve engellilere iftar programı düzenledi.

Deneğin Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

Gaziler ve engellilerle iftar programında bir araya geldiklerini aktaran Canakloğlu, gaziler ve engellilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Yesevi Arama Kurtarma ekip üyelerinin de hazır bulunduğu programa, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Yelkenciler ve Edirne Gençlik ve Engellileri Koruma Derneği Başkanı Adem Düzkes de katıldı.

Kaymakamlık çalışanları iftarda bir araya geldi

Uzunköprü Kaymakamlığı çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, gelenekselleşen iftar programını düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaymakamlığın büyük bir aile olduğunu ifade eden Köken, kaymakamlık çalışanlarının ramazan ayını kutladı.