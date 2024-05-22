Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Havsa ilçesine bağlı Musulça ve Taptık köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Tarımsal desteklemeler ve uygulanacak projeler hakkında üreticileri bilgilendiren Bayazıt, bol ve bereketli hasat sezonu temennisinde bulundu.

Bayazıt, üreticilerle birlikte köy meralarında da incelemede bulundu.

- Jandarma öğrencileri bilgilendirdi

Edirne Jandarma Komutanlığı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Tayakadın köyü Şehit Cem Havale Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 İhbar Hattı'nın doğru kullanılması bilgileri verildi.

Öğrencilere Jandarma Çocuk dergisi hediye edildi.