Edirne'de bir işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında adli kontrol

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda bir işçi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün bir işçinin yaşamını yitirdiği, iki işçinin yaralandığı toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, Mescit Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşenmesi sırasında işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerce göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan işçilerden M.Y, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
