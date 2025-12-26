Edirne'de bir işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında adli kontrol
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda bir işçi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün bir işçinin yaşamını yitirdiği, iki işçinin yaralandığı toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün, Mescit Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşenmesi sırasında işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerce göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan işçilerden M.Y, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.