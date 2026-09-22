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Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı

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Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı
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Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde mola veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını ağzına alarak kaçtı. Kaskın sahibi bisikletçi tilkinin peşinden koştu ancak yetişemedi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de mola veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını ağzına alarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisiklet sürüşü yapan grup, mola verdikleri sırada yanlarına yavru bir tilki yaklaştı. Çevrede bir süre dolaşan tilki, yerde duran bisiklet kaskını ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Kaskın sahibi bisikletçi, tilkinin peşinden koştu ancak yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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